Der 2024 bei Straßberg gedrehte Historienfilm „Rose“ wird im Februar erstmals auf der Berlinale gezeigt. Der Kinostart folgt im April.

"Rose" ist mit im Rennen um die Goldenen und Silbernen Bären.

Berlin/Strassberg/MZ/tho. - Die Berlinale hat ihr Programm bekanntgegeben. Und das dürfte in diesem Jahr auch die Harzer aufhören lassen. Denn unter den weit über 200 Filmen, die gezeigt werden, ist auch einer, der in der Region schon 2024 für Aufsehen gesorgt hat: der Historienfilm „Rose“ des österreichischen Regisseurs und Schauspielers Markus Schleinzer. Er feiert auf den 76. Internationalen Filmfestpielen in Berlin, die von 12. bis 22. Februar stattfinden, seine Weltpremiere.