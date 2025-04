Das Hüttenmuseum in Thale beteiligt sich am Tag der Industriekultur. Vereinsmitglieder werfen die „Dampfmaschine Nr. 7“ an.

Die Dampfmaschine aus dem Jahr 1911 steht im Hüttenmuseum und setzt sich am Tag der Industriekultur in Bewegung.

Thale/MZ/son. - Das „frühere Herz des Walzwerkes“ – so wird die 114 Jahre alte Dampfmaschine im Hüttenmuseum beschrieben – ist am Sonntag, 13. April, im Rahmen des Tages der Industriekultur zu besichtigen. An diesem beteiligt sich das Thalenser Museum an der Walther-Rathenau-Straße.

Das Museum bzw. dessen Trägerverein macht sich aktuell Sorgen, wie der Betrieb ab der zweiten Jahreshälfte 2025 weitergehen soll: Es fehlt das Geld, weil ein großer Unterstützer abgesprungen ist.

Die Führungen am 13. April, bei denen sich die Maschine in Bewegung setzt, finden von 11 bis 16 Uhr immer zur vollen Stunde im Dampfmaschinengebäude auf dem Großparkplatz (An der Hütte) statt. Die Schmidt‘sche Heißdampfmaschine aus dem Jahr 1911 trieb von 1912 bis zur Stilllegung des Blockwalzwerkes 1990 dessen drei Walzgerüste an. Die Maschine ist eines der Lieblingsexponate von Museumsleiterin Ute Tichatschke. Beim MZ-Besuch erklärte sie: „Die ,Dampfmaschine Nr. 7‘ wurde in Aschersleben als Wunschkind für das Blockwalzwerk gebaut“, dann konnten bis zu einem Millimeter dünne Bleche hergestellt werden.

„Eier-Kunst“: Sonderausstellung im Hüttenmuseum Thale

Natürlich ist am Tag der Industriekultur das ganze Hüttenmuseum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Besichtigt werden kann auch die Sonderausstellung „Eier-Kunst“ von Kerstin Rath aus Leipzig. Der Eintritt kostet vier Euro für Erwachsene. Kinder bis zehn Jahre sind kostenfrei, ab elf Jahren kostet es einen Euro.

Unter anderem nimmt auch das Erlebnisbergwerk „Glasebach“ in Straßberg am Tag der Industriekultur – er findet landesweit vom 10. bis 13. April statt – teil. „Unser Streifzug durch die mitteldeutsche Innovationsregion macht das industrielle Erbe Sachsen-Anhalts erlebbar“, heißt es auf der Industriekultur-Homepage. „Ob stampfende Dampfmaschinen, lärmende Fabrikhallen oder Arbeitsalltag: Industriekultur nimmt die ganze Familie mit auf eine spannende Zeitreise.“

Der Trägerverein ruft zum Spenden für das Hüttenmuseum auf. Konto bei der Harzsparkasse, IBAN: DE70 8105 2000 0333 0079 72, BIC: NOLADE21HRZ.