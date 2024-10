Das Schreiben der Stadt Harzgerode an alle Haushalte zeigt Wirkung. Zahlreiche Hundhalter reagieren und melden ihre Hunde an.

Stadt Harzgerode schreibt alle Haushalte an

Per Schreiben an alle Haushalte hat sich die Stadt Harzgerode auf die Suche nach nicht für die Steuer angemeldeten Hunden begeben.

Harzgerode/MZ. - Der Brief der Stadt Harzgerode an noch nicht bekannte Hundebesitzer in den Ortsteilen der Einheitsgemeinde hat seine Wirkung nicht verfehlt: Fast 100 Hunde wurden, nachdem Herrchen oder Frauchen das Schreiben im Briefkasten hatten, noch für die Hundesteuer angemeldet.