Quedlinburg/MZ. - Es ist schon Tradition: Die GildeHotel GmbH sammelt in ihren beiden Quedlinburger Häusern, dem Hotel Theophano und dem Hotel Maria Aurora das ganze Jahr über Spenden für das Tierheim Quedlinburg: Verzichten Gäste auf eine Reinigung ihres Zimmers, kommt der Kostenbetrag, der dafür angefallen wäre, in den Tierheim-Topf. „Viele machen das, sagen, es ist für einen guten Zweck“, ließen etwa bei vier, fünf Übernachtungen an drei Tagen ihre Zimmer nicht reinigen, berichtet Christian Anske. Die Summe, die so zusammengekommen ist, hat der Hoteldirektor und Geschäftsführer der GmbH jetzt an Tierheimleiter Mario Gaebel übergeben. Den der Betrag – 4.314 Euro – erst einmal sprachlos macht. „Das ist der Kracher“, sagt er dann, „das ist phänomenal.“