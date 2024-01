In Blankenburg ist er vor nicht mal zwei Jahren in die Selbstständigkeit gestartet, jetzt eröffnet David Weist in Gernrode ein weiteres Hörakustikfachgeschäft.

Blick in das Hörstudio: Im neuen Fachgeschäft für Hörakustik in Gernrode wollen Daniel Weist und sein Team, zu dem auch Carolin Herold (l.) und Pia Liebusch (M.) gehören, die Kunden in dieser Region versorgen.

Gernrode/MZ. - „Dass es sich so entwickelt und so gut läuft, damit habe ich nicht gerechnet“, räumt David Weist ein. Vor nicht einmal zwei Jahren, im Frühjahr 2022, ist der damals 31-Jährige mit seiner Hörmeisterei Weist, seinem Fachgeschäft für Hörgeräteakustik, in Blankenburg in die Selbstständigkeit gestartet, hat so einen lange gehegten Traum verwirklicht. Inzwischen hat der Hörakustikmeister zwei Angestellte, bildet einen Hörakustiker aus – und eröffnet am heutigen Montag in der Otto-Franke-Straße in Gernrode eine Filiale. Diese wird heute für alle Interessierten von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. „Dann sind wir immer dienstags und donnerstags von 8 bis 17 Uhr hier.“