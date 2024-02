Der Bauausschuss Quedlinburg hat eine Ausnahme für Neubau an der Adelheidstraße abgelehnt. Nun will der Oberbürgermeister handeln. Welche Rolle der Ablehnungsbescheid des Kreises spielt.

Holzfenster für Neubau in Quedlinburger Zentrum? Investor ist verärgert über Stadt

Der Bau des „PalaisQ“ läuft: An der Ecke Adelheidstraße/Steinweg entstehen drei Stadthäuser und ein Mehrfamilienhaus.

Quedlinburg/MZ. - Wird es für das „PalaisQ“, das Neubauprojekt an der Ecke Adelheidstraße/Steinweg in Quedlinburg, doch eine Ausnahme geben? Dürfen Kunststoff- statt Holzfenster eingebaut werden? Der Bauausschuss hatte das abgelehnt. Jetzt macht Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) von seinem in der Geschäftsordnung des Rates fixierten Recht Gebrauch.