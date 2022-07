Hitzerekord im Harz könnte fallen

Quedlinburg/Harzgerode/MZ - In Quedlinburg und Umgebung werden in den nächsten Tagen sehr hohe Temperaturen erwartet. Am Montag steigt das Quecksilber auf etwa 32 Grad Celsius, am Dienstag und am Mittwoch auf sehr heiße 37 bis 39 Grad Celsius, berichtet Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. „Damit kommt die Region dem bisherigen Allzeit-Rekordwert nahe“, fährt er fort. In Quedlinburg sei bisher eine Maximaltemperatur von 38,3 Grad gemessen worden und zwar am 9. August 1992.

