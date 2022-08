Historische Leinenweberei eröffnet im September

Die Nordharzer Altertumsgesellschaft bringt altes Handwerk in die Klostermauern. Am 10. September eröffnet der Verein eine Leinenwerkstatt.

Thale/MZ - Hin und her schießt das schmale Stück Holz zwischen den schier Hunderten gespannten, weißen Kettfäden auf dem großen Webstuhl. Mit geübten Bewegungen lässt Clemens Heinzerling den am Holz befestigten Schussfaden hindurch fahren, fügt so Reihe an Reihe dem Leinengewebe hinzu. Bei jedem Aufprall des Holzes auf den Rahmen dröhnt es laut im ehemaligen Pferdestall des Klosters Wendhusen. Das Bild eines webenden Mönchs an der Fassade verrät es bereits: In wenigen Tagen eröffnet hier eine Leinenweberei mit historischen Webstühlen und -geräten.