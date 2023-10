Edeka eröffnet neuen Markt in Falkenstein/Harz Hier sind die nächsten Weihnachtseinkäufe möglich

In Ermsleben verschwindet eine Brache: Edeka Minden-Hannover will auf dem Gelände einen neuen Supermarkt in eröffnen. So groß ist er - und diese Pläne gibt es mit dem NP in der Ortsmitte.