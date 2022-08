Hessweg bei Bad Suderode wird doch gebaut

Zwei Radfahrer sind auf dem Hessweg aus Richtung Neinstedt in Richtung Bad Suderode unterwegs. Die beiden Sachsen sind in Münster gestartet und wollen auf dem R 1 bis nach Dessau fahren. In Sachsen-Anhalt, so ihre bisherige Bilanz, gebe es „keine wirklichen Radwege“.

Foto: Korn