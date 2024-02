Elfriede und Hansi Flamming feiern ihre eiserne Hochzeit. Sie blicken auf arbeitsreiche und schöne Jahre in Hausneindorf zurück.

Hausneindorfer sind seit 65 Jahren ein Ehepaar – wer sie verkuppelt hat und warum sie in Kiew waren

Hausneindorf/MZ. - Wunderbares Wetter herrschte vor 65 Jahren in Hausneindorf – diesen Tag vergessen Elfriede und Hansi Flamming nie, gaben sie sich doch am 14. Februar 1959 das Ja-Wort. Gefeiert wurde auf dem großen Saal einer Hausneindorfer Kneipe. Rund 80 Gäste waren gekommen, viele Familienmitglieder – beide hatten zusammengezählt 15 Geschwister. Auch heutzutage kann es voll werden, wenn ein Fest, ein Jubiläum ansteht: Elfriede und Hansi Flamming haben zwei Kinder, vier Enkel und acht Urenkel. Ihre eiserne Hochzeit am Mittwoch soll jedoch im kleinen Rahmen gefeiert werden.