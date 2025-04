Harzgerode/MZ. - Der Schlosshof in Harzgerode wird in diesem Sommer wieder bespielt. 16 Jahre nach „Die Harzschützen“ und zwei Jahre nach „Faust – Die Rockoper“ kommt das Harztheater in den Unterharz. Details würden zwar noch geplant, aber: „Die Termine sind fix“, sagt Franka Seifferth, die bei der GLC Glücksburg Consulting AG arbeitet, die die Selketal-Informationen in Harzgerode, Falkenstein und Ballenstedt betreibt.

