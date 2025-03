An den Forstmeister-Tannen hat der Harzklub-Zweigverein Ballenstedt im vergangenen Jahr eine neue Bank aufgestellt, die gespendet wurde. Die alte Bank war kaputt und wurde entfernt.

Ballenstedt/MZ. - Ist Wandern Sport? Rainer Lange wäre froh, wenn es nicht nur Finanzämter und Versicherungen, sondern auch Landes- und Bundesministerien so sehen würden. Wenn sie der Forderung des Deutschen Wanderverbandes nachkämen und das Wandern dem Sport in organisierten Sportvereinen gleichgestellt wäre, dann würde es nämlich auch entsprechend gefördert. Im Moment ist das nicht so.