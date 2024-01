Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kaum einen Ort gab’s, an dem sein Gefährt nicht fotografiert wurde. Man fällt schon auf, wenn man so unterwegs ist wie René Rösler. In einem zum Camper umgebauten Micro-Truck im Zebradesign mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde und ohne Klimaanlage tourte der 56-jährige Harzgeröder fünf Monate lang durch den Südwesten Europas. Rund 8.000 Kilometer standen am Ende auf der Uhr. Immer an seiner Seite: Yorkshire-Terrier-Dame Jenny, die unterwegs 12 geworden ist.