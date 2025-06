Simone Fleischer, die schon ein Eiscafé in Hasselfelde betreibt, hat jetzt noch die Harzer Schlemmerbaude übernommen. Warum sie das gemacht, wie sich das Angebot verändert hat und was sie noch vorhat.

Neudorf/Hasselfelde/MZ. - Die großen roten Werbefahnen mit dem Aufdruck Imbiss sieht man schon weitem. Sie waren mit das Erste, was Simone Fleischer angeschafft hat. Um zu signalisieren, dass die Harzer Schlemmerbaude bei Neudorf, gelegen an der Landesstraße 235, wieder eine Schlemmerbaude ist. Nachdem der Imbiss an der Straße in Richtung Stolberg etwa ein Jahr leer stand, hat ihn die 56-jährige im März neu eröffnet. Die vorherige Inhaberin hat sich vergrößert – sie führt das Gasthaus „Zur Harzbahn“ in Harzgerode.