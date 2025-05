das Stollensystem in der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge. In dem Konzentrationslager mussten von 1944 bis 1945 rund 8.200 Menschen für die deutsche Rüstungsproduktion arbeiten.

Ballenstedt/Wernigerode/Halberstadt. - Reims, 7. Mai 1945: Im Hauptquartier der alliierten Streitkräfte unterschreibt Generaloberst Alfred Jodl am frühen Morgen die bedingungslose Kapitulation Deutschlands, die am 8. Mai in Kraft tritt. Der Zweite Weltkrieg ist damit beendet - auch für die Menschen im Harz. Was ist 80 Jahre danach noch in Erinnerung geblieben?