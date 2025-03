Lebensqualität in Falkenstein

Mit einem Transparent macht eine Bürgerinitiative auf ihren Protest gegen die Errichtung einer Bauschuttdeponie auf dem gegenüberliegenden Gelände in Reinstedt aufmerksam.

Reinstedt/MZ. - Seit mehr als 30 Jahren wird in Reinstedt Kies abgebaut, wochentags rollen ständig Lkw durch den Ort. Die Einwohner leben in direkter Nachbarschaft von mehr als 30 Windkraftanlagen, von den Häusern an der Verbindungsstraße ins benachbarte Ermsleben hat man einen direkten Blick auf ein Feld voller Solarmodule. Jetzt soll noch eine Bauschuttdeponie entstehen.