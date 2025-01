Mit authentischen Produkten und Gewürzen sollen in einem neuen Geschäft in Quedlinburg Interesse an einer neuen Küche geweckt oder Erinnerungen bewahrt werden. Wer den Laden eröffnet hat und was es hier gibt.

Inhaber Serhii Smola, seine Frau Tetiana Shcherbakova und Tochter Nadiia Smola (v. l.) bieten in ihrem neuen Geschäft in Quedlinburg Lebensmittel an, die Neugier auf eine andere Küche wecken oder Erinnerungen wachhalten soll.

Quedlinburg/MZ. - Bonbons und Gebäck, Ketchup und Saucen, Gewürze, Honig oder Wein und vieles mehr finden sich in den Regalen, in der Kühltruhe gibt es beispielsweise Kaviar und Schmand, in der Tiefkühlung unter anderem Fisch oder gehackten Lachs: Das kleine, in Quedlinburg neu eröffnete Geschäft entführt kulinarisch in andere Regionen.