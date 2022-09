Medizin Gynäkologie und Geburtshilfe am Harzklinikum nur noch in Wernigerode

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben existiert ab sofort nur noch am Standort Wernigerode. Welche Angebote für Frauen in Quedlinburg bestehen bleiben und wie sich die Versorgung perspektivisch verbessern soll.