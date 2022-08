Grüne Damen schenken Patienten am Klinikstandort Quedlinburg seit 25 Jahren Zeit

Mit einem Gottesdienst begeht die Gruppe, die seit einem Vierteljahrhundert in der Welterbestadt im Einsatz ist, ihr Jubiläum.

Quedlinburg/MZ - Es ist ein silbernes Jubiläum, für Menschen, die Gold wert sind. Derzeit sind zwölf Grüne Damen am Quedlinburger Standort des Harzklinikums unterwegs. Sie gehört zu jenen, die hier auf den Stationen und in den Proklin-Pflegeeinrichtungen Zeit verschenken. Dazu ziehen Leonore Hollstein und ihre Mitstreiterinnen einmal wöchentlich ihr Grün an und beginnen dort mit ihrem Tun, wo die medizinische Versorgung aufhört und das Pflegepersonal zu wenig Zeit hat.