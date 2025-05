Neue Grundsteuer beschlossen: Das müssen Eigentümer in Ballenstedt jetzt zahlen

Ballenstedt/MZ. - Wie viel Grundsteuer müssen Grundstückseigentümer in Ballenstedt künftig zahlen? Seit Februar haben sich Ausschüsse und Stadtrat mit dieser Frage beschäftigt, so lange blieben die Betroffenen im Unklaren, was auf sie zukommt. Jetzt hat der Stadtrat die Satzung beschlossen.