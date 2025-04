Seit fast 15 Jahren findet das Ost-Mobile-Treffen vor Möbel Müller in Thale statt. Wie die Tradition am 1. Mai begann.

Thale/MZ/son. - Das Ost-Mobile-Treffen findet wieder am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr vor dem Möbelhaus Müller, Steinbachstraße in Thale, statt. „Das Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Tradition und einem echten Highlight des Thalenser Walpurgismarktes entwickelt“, teilen die Organisatoren mit; die Bodetal Tourismus GmbH (BTG) lädt in Zusammenarbeit mit Möbel Müller zu dem Treffen ein.