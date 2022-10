Koks-Arzt aus Halberstadt muss für Behandlung seines Opfers zahlen

Der ehemalige Chefarzt am Ameos-Klinikum Halberstadt hat seine Geliebte durch eine Kokain-Überdosis getötet. Gegen wen er jetzt einen Zivilprozess verloren hat und was das für ihn bedeutet.

Halberstadt/Magdeburg/MZ - Er hat seiner Geliebten beim Sex ohne deren Wissen - vermutlich mit seinem Penis - eine so große Menge Kokain verabreicht, dass sie später an den Folgen des Rauschgifts starb: Der drogenabhängige ehemalige Chefarzt am Ameos-Klinikum Halberstadt sitzt deswegen im Maßregelvollzug.