Geburtsstunde bei 1.150 Grad Celsius für die neue Glocke der Hakelkirche im Vorharz

In der Glockengießerei der Firma Rincker in Sinn wird die Glockenbronze in die Form der Patrona gegossen.

Heteborn/Sinn/MZ - Rotglühend wie Lava fließt die Glockenspeise. Raucht und rauscht aus dem Ofen durch das sauber gemauerte Bett aus Backsteinen in die Form. Grüne Flammen schlagen aus den Windpfeifen, kritisch beäugt von den Gießern hinter den dicken Visieren ihrer Helme. So wird an diesem letzten Augusttag Patrona geboren. Den Namen Patrona, der so viel wie Behüterin oder Beschützerin bedeutet, soll die neue Glocke der evangelischen Kirche in Heteborn tragen. Gegossen wurde sie in der Glockengießerei Rincker im hessischen Sinn - rund 100 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt.