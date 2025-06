Die bereits 17. Auflage der "Fête de la musique" steht in der Welterbestadt Quedlinburg an. Wie das Programm aussieht, und was Besucher wissen müssen.

Die "Fête de la musique" hat ihre Ursprünge in Frankreich, wird aber auch in Quedlinburg gefeiert.

Quedlinburg/MZ. - Der 21. Juni als längster Tag des Jahres ist der feste Termin, Musiker treten live und ohne Honorar auf, die Veranstaltungen sind vor allem unter freiem Himmel, öffentlich und ohne Eintritt zugänglich. Auf diesen und weiteren Prinzipien basiert die weltweit stattfindende „Fête de la musique“. Quedlinburg ist wieder mit dabei und lädt an dem Sonnabend zur bereits 17. Auflage in der Welterbestadt ein. An vielen Standorten in der Stadt erklingen ganz nach dem französischen Vorbild leise, laute und bunte Töne der Musik. Unterschiedliche Stile – egal ob Klassik, Pop, Rock, Jazz, Alternativ, Hardcore, Rap oder Chormusik – erleben die Zuhörer ab 13 Uhr bis zum späten Abend.