Die Stadtwerke laden am Mittwoch wieder zum Public Viewing ein und freuen sich auf eine super Stadionatmosphäre. Auch in Ballenstedt können die Fans feiern.

Quedlinburg/MZ. - Fußballübertragungen, erst recht bei einer Europameisterschaft, verlangen nach einem großen Bildschirm. Die Stadtwerke Quedlinburg haben ihn, „den größten Fernseher von Quedlinburg“, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Eiko Fliege witzelt. Fans können heute Abend das Spiel Deutschland gegen Ungarn auf einer 21 Quadratmeter großen Videoleinwand verfolgen, „in TV-Qualität“, wie Fliege betont. Das kostenfreie Public Viewing auf dem Stadtwerke-Parkplatz in der Frachtstraße beginnt um 17 Uhr.

Perfekter Start für hunderte Zuschauer

„Bei uns ist Open Air, abbrechen müssen wir nur bei Gewitter, aber von Regenschauern lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Eiko Fliege. Rechtzeitig vor dem Eröffnungsspiel am vergangenen Freitag war die neue Leinwand da, so dass die Stadtwerke einen perfekten Start hinlegen konnten. Fliege ist begeistert: „Mit höchster Auflösung ein Spiel zu erleben, das auch noch so gut ausgeht“, und nicht zu vergessen die vielen Fans, geschminkt und Fahnen schwenkend - das sei schon Stadionatmosphäre gewesen. Mit 200 bis 250 Zuschauern seien auch mehr Besucher da gewesen als erwartet. Was zur Folge hatte, dass in der 83. Minute das Bier ausgegangen sei. Der guten Stimmung habe das aber keinen Abbruch getan.

Public Viewing auch beim Finale? Was der Stadtwerke-Chef dazu sagt

Das Public Viewing auf dem Riesen-TV wollen die Stadtwerke für die Spiele der deutschen Nationalmannschaft anbieten. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff. Auch das Halbfinale und das Finale, überlegt der Geschäftsführer, sollten unabhängig vom Weiterkommen der Deutschen übertragen werden. „Aber da warten wir erstmal die Beteiligung ab.“

Public Viewing gibt es heute Abend ab 17 Uhr auch in Ballenstedt. Der Gewerbeverein lädt bei freiem Eintritt zur Übertragung in die Angerturnhalle ein: „Wir schließen die Türen auf, wer kommen will, kann kommen“, sagt Jan Lämmerhirt. Das Public Viewing soll es so lange geben, wie die Deutschen im Rennen sind.