Bär frisst Ungarn zum Frühstück: Moritz dient als Orakel für das Deutschlandspiel bei der Fußball-EM. Was sich sonst noch kurz vorm Tierparkfest auf dem Hexentanzplatz in Thale abspielt. Und was am Sonntag auf dem Programm steht.

Thale/MZ. - Hat Braunbär Moritz einen Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft über Ungarn (die Teams treffen Mittwochabend, 19. Juni, bei der EM aufeinander) vorhergesagt? Oder genau das Gegenteil? „Das ist Interpretationsfrage“, sagt Nils Becker, Leiter des Tierparks Hexentanzplatz Thale. „So ist es mit Orakeln.“ Zu Moritz' Überraschung liegen am Morgen zwei Wassermelonen in seinem Freigehege; in einer steckt eine Deutschland-Fahne, in der anderen eine ungarische. Der quirlige Bär schnappt sich zunächst die ungarische Melone, zerstört sie komplett, um an das leckere Innere zu kommen. Die mit der schwarz-rot-goldenen Kennzeichnung wird anschließend verspeist.