Das Harzgeröder Rathaus soll saniert werden. Dafür sollen bestenfalls Fördermittel aus zwei Programmen fließen. Was alles gemacht werden muss.

Im Rathaus muss die Elektrik erneuert werden. Der nicht denkmalgeschützte Gebäudeteil - links im Bild - soll unter anderem gedämmt werden.

Harzgerode/MZ. - Das Rathaus in Harzgerode zeigt Alterserscheinungen. Die Stadtverwaltung will die ernst nehmen und plant deshalb die Sanierung des gesamten Rathauskomplexes, also des historischen Rathauses am Marktplatz 1 und des angrenzenden Gebäudes, Marktplatz 2, in dem sich unter anderem das Einwohnermeldeamt befindet.