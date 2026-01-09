weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Dämmung, Elektrik, PV: Frischekur fürs Rathaus in Harzgerode?

EIL
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt

Dämmung, Elektrik, PV Frischekur fürs Rathaus in Harzgerode?

Das Harzgeröder Rathaus soll saniert werden. Dafür sollen bestenfalls Fördermittel aus zwei Programmen fließen. Was alles gemacht werden muss.

Von Susanne Thon 09.01.2026, 15:40
Im Rathaus muss die Elektrik erneuert werden. Der nicht denkmalgeschützte Gebäudeteil - links im Bild - soll unter anderem gedämmt werden.
Im Rathaus muss die Elektrik erneuert werden. Der nicht denkmalgeschützte Gebäudeteil - links im Bild - soll unter anderem gedämmt werden. Foto: S. Thon

Harzgerode/MZ. - Das Rathaus in Harzgerode zeigt Alterserscheinungen. Die Stadtverwaltung will die ernst nehmen und plant deshalb die Sanierung des gesamten Rathauskomplexes, also des historischen Rathauses am Marktplatz 1 und des angrenzenden Gebäudes, Marktplatz 2, in dem sich unter anderem das Einwohnermeldeamt befindet.