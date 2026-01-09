EIL
Dämmung, Elektrik, PV Frischekur fürs Rathaus in Harzgerode?
Das Harzgeröder Rathaus soll saniert werden. Dafür sollen bestenfalls Fördermittel aus zwei Programmen fließen. Was alles gemacht werden muss.
09.01.2026, 15:40
Harzgerode/MZ. - Das Rathaus in Harzgerode zeigt Alterserscheinungen. Die Stadtverwaltung will die ernst nehmen und plant deshalb die Sanierung des gesamten Rathauskomplexes, also des historischen Rathauses am Marktplatz 1 und des angrenzenden Gebäudes, Marktplatz 2, in dem sich unter anderem das Einwohnermeldeamt befindet.