Freizeit im Harz Zu alt für den Spielplatz: Diese Alternativen gibt es für Jugendliche in Ballenstedt

Für den Spielplatz sind sie zu groß, in den Sportverein will nicht jeder von ihnen: Wohin also sollen ältere Kinder und Jugendliche in Ballenstedt? Im Ortsteil Rieder hat man eine Alternative gefunden.