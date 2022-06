Frauenklinik am Standort Quedlinburg soll schließen

Klinikleitung plant, stationäre Gynäkologie zum 1. September in Wernigerode zu konzentrieren. Welche Gründe dafür genannt werden und was weiter geplant ist.

Quedlinburg/MZ - Nach der Kinderklinik und der Geburtshilfe soll nun die Gynäkologie folgen: Die stationäre Versorgung am Harzklinikum-Standort Quedlinburg soll geschlossen, die Gynäkologie ab dem 1. September in Wernigerode konzentriert werden. Das ist ein Bestandteil eines Paketes für weitere Strukturveränderungen im kommunalen Harzklinikum, dem der Aufsichtsrat am Mittwochabend zugestimmt hat. Einstimmig, wie Kliniksprecher Tom Koch sagte. Mit den Mitarbeitern der Frauenklinik seien am Donnerstag Gespräche geführt worden.