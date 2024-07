Quedlinburg/MZ. - Tausendfach stehen sie in langen Reihen, mal in dem bekannten kräftigen Lila blühend, mal in einem ganz hellen, mal aber auch in Weiß oder Pink. Es sind Lavendel-Pflanzen in Töpfen, in der Fachsprache Container, die hier auf einer von drei sogenannten Containerflächen bei der Firma Florensis in Quedlinburg stehen. „Lavendel ist lila. Aber mit unserer Züchtung bringen wir neue Farben“, erklärt Pflanzenzüchterin Rasha Kalih. In der Industrie sei Lavendel wichtig für die Ölproduktion, daher seien die Gene der Pflanze für diese entschlüsselt worden. „Das hat uns Türen geöffnet“, sagt Rasha Kalih. Denn wenn solche wissenschaftlichen Erkenntnisse genutzt, verschiedene Gene „ein- und ausgeschaltet“ werden könnten, dann seien spezielle Züchtungen mit neuen Farben schon mit einer Kreuzung möglich.

