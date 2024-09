Kurz vor Abschluss einer der erfolgreichsten Saisons findet am Wochenende das Waldhoffest statt. Es steht wie die Waldtage unter dem Motto „Wald und Wissen“. Zahlreiche Akteure beteiligen sich.

Fledermäuse, Baumklettern und mehr: Was die Besucher zum Waldhoffest in Silberhütte erwartet

Silberhütte/MZ. - Für den Waldhof in Silberhütte neigt sich eine der erfolgreichsten Saisons dem Ende zu. „Der ganze September ist noch voll“, sagt Waldhof-Chefin Katharina Bolle-Katthöver. Und ein besonderes Ereignis steht am Samstag, 14. September, im Kalender. Im Rahmen der Deutschen Waldtage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Wald und Wissen“ stehen, laden das Landeszentrum Wald Sachsen-Anhalt und der Unterharzer Waldhofverein zum Waldhoffest ein. Beginn ist um 13 Uhr.