Firma Elektro Franke feiert am Wochenende Jubiläum

Westerhausen/MZ - Heinz Werner - eigentlich nur Werner - Franke kann ein Lied davon singen, was es heißt, in Zeiten von Rohstoffmangel eine Firma für Elektrotechnik zu betreiben. Vor 40 Jahren gründete er Elektro Franke in seinem Geburts- und Heimatort Westerhausen. In einer Zeit, in der die Warenverfügbarkeit ähnlich schlecht gewesen sei, sagt der 75-Jährige. Heute führt sein Sohn Eiko den Betrieb mit inzwischen 14 Mitarbeitern und vier Auszubildenden.