Feuerwehr in Falkenstein wartet auf wichtige Entscheidung

Falkenstein/Harz/MZ. - Je älter ein Fahrzeug ist, desto teurer werden irgendwann die Reparaturen; gleichzeitig wird es immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. So geht es derzeit auch der Stadt Falkenstein/Harz: Das Hubrettungsfahrzeug der Marke Iveco Magirus, stationiert bei der Ortswehr in Ermsleben, ist in die Jahre gekommen. Nun ist das Fahrzeug aus dem Baujahr 2003 fällig für die turnusmäßige Zehnjahreswartung - und stellt den Stadtrat vor eine Entscheidung.