Ein Brand in Quedlinburgs Fachwerkquartier löste einen Großeinsatz aus. Die Feuerwehr kontrollierte schnell die Flammen und verhinderte so eine Ausbreitung des Feuers in der eng bebauten historischen Straße.

Großeinsatz in Quedlinburg. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Stobenstraße schnell unter Kontrolle.

Quedlinburg/MZ. - Mit der Meldung „Rauch und Feuer in Gebäude in der Stobenstraße“ sind die Feuerwehren aus Quedlinburg und Gernrode am Dienstag (12. Dezember) alarmiert worden. In der schmalen Straße in einem Quartier mit Fachwerkhäusern war ein Brand ausgebrochen.