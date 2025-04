In der Vorharz-Gemeinde Wedderstedt ist am Montagabend (14. April) eine frühere Biogas-Anlage in Brand geraten. Vier Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Vorharz kämpfen gegen die Flammen.

Wedderstedt/Gemeinde Vorharz. - Ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wedderstedt (Gemeinde Selke-Aue in der Verbandsgemeinde Vorharz) hat am Montagabend (14. April) die Kameraden von vier Vorharzer Feuerwehren in Atem gehalten. Der Rettungsleitstelle des Landkreises Harz zufolge ging der Notruf kurz vor 17 Uhr ein.