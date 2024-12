Ditfurt/MZ. - Viermal schlägt Hartmut Sattler die Schlagzeugsticks gegeneinander und zählt so den ersten Song an: Mit „Summertime Blues“ starten die Faunas ihren Probenabend – und legen gleich richtig rockig los. Es folgen „In the Army Now“, „With A Little Help From My Friends“ und das Lied, das die Nummer 48 in ihren Unterlagen bekommen hat: „Rockin’ All Over the World“, das Lieblingslied von Reiner Haseloff. Der Ministerpräsident hatte die Ditfurter Band mit der Ehrenmedaille des Landes ausgezeichnet, verbunden mit Glückwünschen zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe vor vier Jahren.

