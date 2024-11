Europaradweg R1 beschert Orten in Falkenstein fast 200 neue Bäume

Falkenstein/Harz/MZ. - Der Bau des Europaradweges R1 in der Stadt Falkenstein/Harz beschert ihren Ortsteilen neue Bäume: Die Pflanzung von Baumarten wie Feldahorn, Bergahorn, Kirschbäumen, Linden, Zwetschgen und Buchen sind so genannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die versiegelten Flächen des ausgebauten Radweges. So bekommen einige Ortsteile - der R 1 führt von Meisdorf über Ermsleben und Reinstedt bis zur Gemarkungsgrenze Hoym - nicht nur eine neue Radwegeverbindung, sondern gleich noch ein schöneres Ortsbild durch mehr Grün.