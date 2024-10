Der Dorfkrug in Wedderstedt im Harz bekommt neue Betreiber. Was sie mit dem Restaurant samt Veranstaltungssaal vorhaben und wann sich die Türen wieder für Gäste öffnen.

Wedderstedt/MZ. - Im November ist der Dorfkrug in Wedderstedt im Harz geschlossen. Das heißt aber nicht, dass es im Innern dunkel bleibt. Ganz im Gegenteil: Das Restaurant in dem Fachwerkgebäude wird renoviert. Jennifer und Christian Hohmann sind die neuen Betreiber und haben sich viel vorgenommen, damit am 1. Dezember Eröffnung gefeiert werden kann.