Eröffnung in Quedlinburg: Warum Lebenshilfe jetzt eine Physiotherapie hat und was ein Highlight ist

Quedlinburg/MZ. - Dienstagmorgen, kurz vor halb acht, im neuen Wohngebiet „Am Mühlenanger“ in Quedlinburg. Physiotherapeutin Katrin Bunde kontrolliert noch einmal alles: Das Elektrotherapiegerät ist vorbereitet, auf der Liege im Behandlungsraum ist ein Handtuch ausgebreitet, der Hocker so platziert, wie es am praktischsten ist.