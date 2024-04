Am Mittwoch wurde der Maibaum in Rieder aufgestellt.

Rieder/MZ. - „Unser Dorf hat Zukunft“, davon sind die Einwohner von Rieder überzeugt. Der Ortsteil der Stadt Ballenstedt will sich daher auf Kreis-, Landes- und Bundesebene am gleichnamigen Wettbewerb beteiligten, bei dem Engagement und Ideen für eine zukunftsfähige ländliche Gemeinschaft gewürdigt werden sollen.

Dem Bundeswettbewerb vorgeschaltet sind der Kreis- und der Landeswettbewerb; die Landessieger nehmen 2026 am Bundeswettbewerb teil, Am Dienstag hat sich die Bewertungskommission des Kreiswettbewerbes im Dorf umgesehen, vom Gewerbegebiet bis zum Sportplatz, sagte Ortsbürgermeister Norbert Küster am Abend während der Ortschaftsratssitzung – die letzte in dieser Legislaturperiode. Den Mitgliedern sei erläutert worden, was die Riederschen so übers Jahr machen; Höhepunkte seien das Osterfeuer, das Seifenkistenrennen, das Dorffest und der Weihnachtsmarkt.

Am 1. Mai feiert Rieder den Tanz um den Maibaum

Neben Rieder beteiligen sich 13 weitere Orte aus dem Landkreis am Wettbewerb. Und ob Rieder zum besten Dorf im Harzkreis gekürt wird oder nicht, etwas Geld bringt die Teilnahme auf jeden Fall in die Kasse: Alle an den Kreiswettbewerben teilnehmenden Dörfer sollen eine finanzielle Anerkennung vom Land erhalten, teilt das Wirtschaftsministerium mit. Dafür stünden – vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel – 100.000 Euro bereit.

Derzeit wird in Rieder die Maifeier vorbereitet. Am Mittwoch stellten Männer aus dem Ort den rund acht Meter hohen Maibaum auf dem Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus auf; seit 2019 wird das so gemacht. Der Heimatverein „Herzenssache“, der Tanzsportclub und die Kita „Waldgeister“ organisieren gemeinsam den Tanz um den Maibaum; Das Fest beginnt am 1. Mai um 10 Uhr. Die Kinder der Kita und die Kindertanzgruppe des Tanzsportclubs zeigen ein kleines Programm, es gibt Essen, Trinken und Gelegenheit zum Plaudern.