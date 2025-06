Ein Geschäft, das mehr ist als nur Mode: Für Stefanie Stranz bedeutet ihr neuer Laden einen Neuanfang. Was sie dazu bewegt hat – und warum Quedlinburg der richtige Ort dafür ist.

Stefanie Stranz in ihrem Mode-Geschäft, das sie in Quedlinburg neu eröffnet hat.

Quedlinburg/MZ. - Was sie in ihrem Geschäft anbietet? „Alles“, sagt Stefanie Stranz, die mit ihrem Laden schon seit vielen Jahren stets für einige Wochen in Quedlinburg zu finden war und ihn nun hier dauerhaft etabliert hat, mit einem Lachen.