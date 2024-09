Sägen, Bohren, Hämmern, Schleifen: Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben können jetzt unter Anleitung in der eigenen Holzwerkstatt bauen und basteln.

Radisleben/MZ. - Die Integrative naturtherapeutische Kindertagesstätte Domänenhof mitten in Radisleben bietet den Kindern nicht nur viel Platz zum Spielen, Toben und Lernen, sondern auch Besonderheiten, die es anderswo nicht in der Form gibt: So können die Mädchen und Jungen zum Beispiel reiten und saunieren und seit Neustem auch werkeln. Erst in den zurückliegenden Wochen wurde ein bisher ungenutzter Kellerraum zu einer Holzwerkstatt umgebaut. Jetzt standen die Mädchen und Jungen erstmals an den kleinen Werkbänken. In den Schraubstöcken: Holzleisten mit unterschiedlichen Tiermotiven, von denen Scheibe um Scheibe abgesägt wurde. Danach bearbeiteten die Mini-Handwerker die Holzfiguren noch mit Schleifpapier.