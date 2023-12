Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Zwei Männer dringen in einer Nacht im Juli gewaltsam in ein Hotel in Quedlinburg ein. Sie hebeln eine im Eingangsbereich stehende Vitrine auf, in der sich Uhren und Schmuck befinden, und stehlen Ketten und anderen dort ausgestellten Schmuck im Wert von 3.000 Euro.