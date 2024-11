Wedderstedt/MZ. - Fast zehn Monate alt ist das Foto zu diesem Beitrag: Vertreter der Kirche und des Freundeskreises Wedderstedter Glocke sowie weitere Einwohner hatten beim Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung von ihren Vorschlägen berichtet, wie die Kirchenruine teilüberdacht werden könnte. Und was sie sonst noch für Ideen haben, um das Bauwerk als Eventkirche zu erhalten. Augenscheinlich hat sich seitdem nichts getan – das Foto könnte auch in diesen Tagen entstanden sein. Dabei sind die Geldsorgen für das Vorhaben – zumindest größtenteils – längst Vergangenheit: Vor mehr als einem Jahr war ein Quartett war für die Kirchengemeinde Wedderstedt bei einer Fernsehshow angetreten und hatte 200.000 Euro für die Freiluftkirche gewonnen. Es hieß, dass der Gewinn möglichst innerhalb von zwei Jahren ausgegeben sein soll. Es ist also Halbzeit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.