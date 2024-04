Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/Neudorf/MZ. - Jetzt wird nachgepflanzt. 500 Weißtannen hat Mario Fulz, Förster im Revier Neudorf und Vorsitzender des örtlichen Harzklub-Zweigvereins, schon bereitgestellt. „Es gab einige Ausfälle. Die Weißtanne ist ein bisschen frostempfindlich. Aber alle anderen Bäume stehen sehr gut“, erklärt er. Sie wurden vor zwei Jahren am Waldfriedenweg gepflanzt. Jetzt noch die restlichen Weißtannen und ein paar Bäume am Waldrand, „dann haben wir die Fläche fix und fertig“, so der Förster. Und die Helfer für heute sind auch schon da. Einige kommen aus der Neudorfer Kindertagesstätte, die anderen aus der in Harzgerode – der Verein „Bunte Hände“ hat für sie wieder einen Bus gechartert. Mit dabei sind auch Eltern und Großeltern, einige von Fulz' Kollegen und Vereinsmitglieder. Der gemeinsame Pflanztermin im Frühjahr ist schon sowas wie eine Tradition. Und nach dem Pflanzen ist vor dem Pflanzen. Denn schon bald sind die Kinder wieder gefragt – und zwar nicht nur die aus Neudorf und Harzgerode, sondern alle aus der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode, die zwischen 2009 und 2024 geboren wurden.