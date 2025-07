Dreister Diebstahl in Thale: Zwei Rumänen klauen Altmetall – und fahren direkt in die Arme der Polizei

Thale. - Was haben zwei Männer mit einem Transporter auf einen Firmengelände An der Hütte in Thale verloren? Und warum laden sie dort plötzlich Altmetall ein? Zwei Fragen, auf die Zeugen am Samstag (26. Juli) gegen 12 Uhr die passende Antwort hatten: Metalldiebe sind gerade am Werk. Wieder mal, denn das Areal ist laut Polizei häufig das Ziel derartiger Langfinger.