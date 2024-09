324 Kilogramm Kupferkabel werden nachts am Harzklinikum in Quedlinburg gestohlen, zeitgleich wird eingebrochen. Es ist nicht der erste Vorfall.

Dreister Diebstahl an Klinik in Quedlinburg: 324 Kilogramm Kupferkabel geklaut

Quedlinburg/MZ. - Als die Mitarbeiter der beauftragten Elektrofirma am Morgen ihre Arbeit am Harzklinikum in Quedlinburg fortsetzen wollen, werden sie böse überrascht: Über Nacht ist am Klinikum, an dem es zuletzt eine Reihe von Einbrüchen und Diebstählen gab, ein Teil des dicken vieradrigen Kupferkabels verschwunden.