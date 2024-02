Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ditfurt/MZ. - Auf einmal ist es voll am Tisch: Nicht nur gute Freunde kommen zum Gratulieren vorbei, sondern auch Ditfurts Bürgermeister, der zudem Glückwünsche des Harzer Landrats und des Ministerpräsidenten mitbringt. Charlotte und Heinz Hohmann hatten am Mittwoch, 14. Februar, ihren 65. Hochzeitstag. In der gut gelaunten Runde blicken sie zurück auf schöne gemeinsame Jahre in Ditfurt.