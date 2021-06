Diese neuen Souvenirs bietet die Touristinformation in Quedlinburg an

Quedlinburg - Die Vermieterdaten sind aktualisiert, die erneute Zertifizierung „ServiceQualität Deutschland“ erreicht, alle Informationen rund um Corona sind aktuell gehalten und via Newsletter verteilt worden; die Webseite wurde um 360-Grad-Ansichten aus der Stadt ergänzt und von der „Sie“-Ansprache auf das aktuelle „Du“ umgestellt.

Zudem gibt es wesentliche Inhalte nun auch in englischer Sprache. Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (QTM) hat die Zeit von Dezember vergangenen Jahres bis April, in der auch die Touristinformationen geschlossen bleiben mussten, keine Stadtführungen und mehr angeboten werden konnten, genutzt, berichtete Geschäftsführerin Doreen Walter in der jüngsten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses.

Neue Rad- und Wanderkarte bietet Touren um Quedlinburg und Ortsteile an

Selbst entwickelt worden seien eine Rad- und Wanderkarte mit elf Touren rund um Quedlinburg und Ortsteile sowie eine neue Schatzkarte für kleine Entdecker bis sechs Jahre – ein Angebot für Kitas und Schulen sowie Kinder, die mit ihren Eltern zu Gast in der Stadt sind.

Vorbereitet seien der Adventsstadtflyer 2021, ebenso „der Weihnachtsmarkt in voller Größe“, informierte Doreen Walter weiter. Wobei es für den Weihnachtsmarkt auch wieder Varianten gebe. In Vorbereitung sei, den Eingangsbereich zur Touristinformation auf die Vorderseite des Gebäudes zu verlegen – das solle im Sommer erfolgen – und dann im bisherigen Eingangsbereich einen neuen Sammelpunkt für Stadtrundgänge zu schaffen.

Geschaffen werden soll ein digitaler Informationspunkt an der Stiftskirche in Gernrode, ein weiterer soll in der Touristinformation in Quedlinburg entstehen. Zudem seien durch die QTM „ganz viele neue Produkte kreiert“ worden, berichtete die Geschäftsführerin weiter.

Der Kalender „Pflanze und Denkmal“ 2022 ist fertig und wird ab Juli ausgeliefert

Dazu gehörten beispielsweise eine Lunchbox als Wanderbegleiter, Windlichter, ein Jahreswandkalender oder eine Weihnachtsbaumkugel mit neuem Motiv. Der Kalender „Pflanze und Denkmal“ sei fertig und werde ab Juli ausgeliefert. Zudem wird eine Quedlinburg-Krawatte das Angebot ergänzen.

Auch der Jubilus – der Fink, der die Stadt durch ihr Festjahr 2019 begleitet hatte – ist wieder dabei. Erneut als Dekofigur, aber nicht nur: „Es wird einen Jubilus aus Plüsch geben“, kündigte Doreen Walter an. Und weil sich die Quedlinburg-Information zunehmend auch zum Geschenkeshop entwickelt habe, seien auch Geschenkboxen ins Angebot aufgenommen worden. „Wir sind froh, dass wir wieder starten können“, unterstrich die Geschäftsführerin. (mz)